Новую смотровую площадку открыли в Горно-Алтайске

Новости 02.01.2020 11:40 468

На вершине горы Туугая открыли новую смотровую площадку на Горно-Алтайск. Перед Новым годом в торжественной церемонии участвовали глава Республики Алтай Олег Хорохордин, вице-спикер Госсобрания Герман Чепкин, депутат Госдумы Иван Белеков, мэр и глава горадминистрации Юрий Нечаев и Ольга Сафронова, а представители органов власти, общественности.

Проект по созданию парка и панорамного обзора на горе Туугая ранее победил во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах. Федеральный бюджет выделил на его реализацию 100 млн рублей. При выборе объекта большинство жителей Горно-Алтайска проголосовали за благоустройство именно этой площадки. Там можно увидеть город с высоты птичьего полета. В этом году реализовали первый этап обновления.

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«Панорамный парк хорошо задуман, проект красивый, современный, гармонично впишется в естественную городскую среду, - отметил Олег Хорохордин. - В туристически привлекательной Республике Алтай столица, Горно-Алтайск, располагает не таким уж большим количеством мест, которые могут заинтересовать туристов, поэтому их нужно создавать. Панорамный парк, безусловно, будет точкой притяжения».

В начале следующего года власти обещают открыть нижнюю часть горы. Кроме площадки здесь уже создали беседку и каменную лестницу из 750 ступеней. У подножья возводят подпорную стену, обустраивают малую канатную дорогу.