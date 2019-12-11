Алтайские добровольцы присоединились к всероссийской акции «Елка желаний»

Новости 02.01.2020 10:40 268

В нескольких муниципалитетах Алтайского края добровольцы поздравили детей с Новым годом. Например, через группу «Я люблю Санниково» в соцсетях удалось сделать праздник для десяти семей односельчан. Активисты поздравили 27 детей.

Студенты Бийского педколледжа в рамках всероссийской акции «Елка желаний» и федерального проекта «Мечтай со мной» организовали творческое пространство «Зимняя карусель» для развития и поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья. Добровольцы встречали детей на базе Центральной детской библиотеки имени В.М. Шукшина. Студенты помогали детям делать новогодние открытки, писали письма Деду Морозу.

Новогодняя акция «Желание под ёлкой» проходит в Алтайском крае Новости 11.12.2019 9:05 Сбор подарков продолжится до 24 декабря 655

Присоединились к акции и студенты Алтайского государственного технического университета при содействии Минсоцзащиты региона. Помимо Барнаула в ней поучаствовали добровольцы из Бийска, Заринска, а также Усть-Пристанского, Петропавловского, Усть-Калманского и Романовского районов.

По словам координатора проекта Ксении Гольцман, акцию «Желание под елкой» проводят уже третий год и за это время успели порадовать много ребятишек. В прошлом году собрали 532 новогодних подарка, в 2019-м — более 600.

По словам инициаторов акции, ребята пишут традиционные письма Деду Морозу и рассказывают ему о своих сокровенных желаниях: просят мягкие игрушки, наборы для творчества, сладкие подарки, одежду и обувь для занятий спортом, коньки, ролики.