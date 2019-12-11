Алтайские добровольцы присоединились к всероссийской акции «Елка желаний»

В нескольких муниципалитетах Алтайского края добровольцы поздравили детей с Новым годом. Например, через группу «Я люблю Санниково» в соцсетях удалось сделать праздник для десяти семей односельчан. Активисты поздравили 27 детей.
Студенты Бийского педколледжа в рамках всероссийской акции «Елка желаний» и федерального проекта «Мечтай со мной» организовали творческое пространство «Зимняя карусель» для развития и поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья. Добровольцы встречали детей на базе Центральной детской библиотеки имени В.М. Шукшина. Студенты помогали детям делать новогодние открытки, писали письма Деду Морозу.
Сбор подарков продолжится до 24 декабря
Присоединились к акции и студенты Алтайского государственного технического университета при содействии Минсоцзащиты региона. Помимо Барнаула в ней поучаствовали добровольцы из Бийска, Заринска, а также Усть-Пристанского, Петропавловского, Усть-Калманского и Романовского районов.
По словам координатора проекта Ксении Гольцман, акцию «Желание под елкой» проводят уже третий год и за это время успели порадовать много ребятишек. В прошлом году собрали 532 новогодних подарка, в 2019-м — более 600.
По словам инициаторов акции, ребята пишут традиционные письма Деду Морозу и рассказывают ему о своих сокровенных желаниях: просят мягкие игрушки, наборы для творчества, сладкие подарки, одежду и обувь для занятий спортом, коньки, ролики.
Подарки будут куплены за счет собственных средств