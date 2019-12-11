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Алтайские добровольцы присоединились к всероссийской акции «Елка желаний»

Новости
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В нескольких муниципалитетах Алтайского края добровольцы поздравили детей с Новым годом. Например, через группу «Я люблю Санниково» в соцсетях удалось сделать праздник для десяти семей односельчан. Активисты поздравили 27 детей.

Студенты Бийского педколледжа в рамках всероссийской акции «Елка желаний» и федерального проекта «Мечтай со мной» организовали творческое пространство «Зимняя карусель» для развития и поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья. Добровольцы встречали детей на базе Центральной детской библиотеки имени В.М. Шукшина. Студенты помогали детям делать новогодние открытки, писали письма Деду Морозу.

Новогодняя акция «Желание под ёлкой» проходит в Алтайском крае

Новогодняя акция «Желание под ёлкой» проходит в Алтайском крае

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Сбор подарков продолжится до 24 декабря

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Присоединились к акции и студенты Алтайского государственного технического университета при содействии Минсоцзащиты региона. Помимо Барнаула в ней поучаствовали добровольцы из Бийска, Заринска, а также Усть-Пристанского, Петропавловского, Усть-Калманского и Романовского районов.

По словам координатора проекта Ксении Гольцман, акцию «Желание под елкой» проводят уже третий год и за это время успели порадовать много ребятишек. В прошлом году собрали 532 новогодних подарка, в 2019-м — более 600.

По словам инициаторов акции, ребята пишут традиционные письма Деду Морозу и рассказывают ему о своих сокровенных желаниях: просят мягкие игрушки, наборы для творчества, сладкие подарки, одежду и обувь для занятий спортом, коньки, ролики.

Виктор Томенко и правительство края исполнят новогодние желания детей

Виктор Томенко и правительство края исполнят новогодние желания детей

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Подарки будут куплены за счет собственных средств

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Алексей Середин, Министерство социальной защиты Алтайского края

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