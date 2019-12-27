«Центральный» парк обещает барнаульцам праздник на каникулах

Новости 02.01.2020 9:40 264

Уже 2 января в парке культуры и отдыха «Центральный» пройдет семейный праздник с конкурсами и подарками «Ах, снег, снежок!». Участников ждут игры и танцы. Следующее мероприятие запланировано на 4 января. В рамках игровой программы «Снежная лавина» пройдет шуточный турнир «Сибирский валенок».

На Рождество Христово, 7 января, в парке состоится веселая эстафета «Забег рождественских гусей». Участвовать могут взрослые и дети, победителей ждут призы.

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По данным пресс-центра барнаульской мэрии, со 2 по 12 января каток в парке работает с 10 до 21 часа, без выходных. На зимних каникулах в парке проходит акция «Твой конек». Если посетитель взял коньки на прокат и нашел в них лишний билетик, то он сможет кататься второй час бесплатно.