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Церковь призывает барнаульцев выйти на трезвую пробежку утром 1 января

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1 января в Барнауле пройдет третья по счету "Трезвая пробежка". Традиция была заложена в 2018 году. Информацию об акции на своей странице в Facebook разместил священник Александр Микушин. Организатором забега является молодежный отдел Барнаульской епархии.

На этот раз протяженность маршрута составит 2,7 км, расстояние планируется преодолеть за 50 минут. Сбор назначен на 9:45 у часовни Святой Татьяны. Начало пробежки в 10:00 от часовни. Далее - по переулку Кирова до Московского (Ленинского) проспекта, далее по Московскому проспекту до улицы Димитрова. Затем - по улице Димитрова до площади Сахарова: разминка.

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Далее - по проспекту Соборному (Социалистическому) до улицы Партизанская и разминка у налоговой. Затем - по улице Партизанская до Ядринцева, 66 - Барнаульской духовной семинарии.

После этого для желающих состоится чаепитие в трапезной и молебен на Новый год.

Автор: Политсиб.ру

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