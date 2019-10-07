Покушение на мошенничество. Руководитель контрольно-счетной палаты задержан в Горно-Алтайске

Сотрудники УФСБ России по Республике Алтай задержали председателя контрольно-счетной палаты (КСП) Горно-Алтайска Виктора Сорокина. Это произошло после того, как он получил крупную сумму от руководителя одного из муниципальных предприятий, сообщают "Новости Горного Алтая".
Сорокин убедил собеседника в том, что у последнего имеются проблемы, связанные с деятельностью возглавляемого им учреждения. Председатель КСП внушил руководителю, что материалы проверки уже находятся в правоохранительных органах. Однако, утверждал чиновник, у него есть личные контакты с силовиками, которые позволят решить возникшие проблемы. За эти услуги он потребовал 600 тысяч рублей.
Прокуратура просила реальный срок
Отметим, контрольно-счетная палата Горно-Алтайска была создана в апреле 2013 года решением городского совета депутатов, Сорокин возглавляет ее с момента создания. Палата осуществляет внешний муниципальный финансовый контроль и подотчетна городскому совету депутатов.