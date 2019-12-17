Новогодние мечты жителей Алтайского края исполнили участники акции «Елка желаний»

Новости 31.12.2019 13:00 195

Алтайский край вновь присоединился к всероссийской акции «Елка желаний». На новогоднюю елку в правительстве региона поместили шары-открытки с просьбами детей, которые нуждаются в особом внимании общества.

Губернатор Виктор Томенко и члены правительства, а также руководители органов исполнительной власти сняли шары с елки и взяли на себя обязательства выполнить детские мечты.

Глава региона исполнил желания Татьяны Терешиной из Тальменского района и Савелия Глущенко из Барнаула. У девочки из многодетной семьи теперь есть теплая зимняя куртка, а мальчик получил необходимый ему для обучения планшет.

В преддверии Нового года зампредседателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов исполнил мечту барнаульца Григория Коновалова. Парень мечтал получить лыжи с ботинками.

В числе других подарков, сделанных чиновниками - экскурсия на радиостанцию, лыжи, велосипед, экскурсия в зоопарк, сертификат на игру в пейнтбол, абонемент в компьютерный клуб, мастер-класс у кузнеца, толстовка, рюкзак, компьютерное кресло, набор юного химика, день работы в полиции, знакомство с любимым артистом, кукла, билеты на спектакль и др. Всего были исполнены мечты более 40 детей.