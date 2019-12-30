Новогодний подарок барнаульским биатлонистам от СБР

Новости 31.12.2019 15:15 177

В преддверии Нового года и предстоящего спортивного сезона Союз биатлонистов России (СБР) сделал ценный подарок для «Детской школы биатлона» ГСОО «Барнаульской федерации биатлона».

Юные биатлонисты Барнаула получили в подарок 40 мишенных установок и 10 дорогостоящих пневматических винтовок. Данный инвентарь поступил согласно выполнения программы помощи СБР регионам.

Благодаря данной поддержке и помощи увеличится число детей, занимающихся биатлоном, и вырастут спортивные результаты.

ГСОО «Барнаульской федерации биатлона», АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая» благодарит Союз биатлонистов России за оказанную помощь.