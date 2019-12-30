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Новогодний подарок барнаульским биатлонистам от СБР

Новости
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В преддверии Нового года и предстоящего спортивного сезона Союз биатлонистов России (СБР) сделал ценный подарок для «Детской школы биатлона» ГСОО «Барнаульской федерации  биатлона».

Юные биатлонисты Барнаула получили в подарок 40 мишенных установок и 10 дорогостоящих пневматических винтовок. Данный инвентарь поступил согласно выполнения программы помощи СБР регионам.  

Благодаря данной поддержке и помощи увеличится число детей, занимающихся биатлоном, и вырастут спортивные результаты.

ГСОО «Барнаульской федерации  биатлона», АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая» благодарит Союз биатлонистов России за оказанную помощь.

Автор: Политсиб.ру

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