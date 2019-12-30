Подведены итоги «Новогодней гонки» по биатлону в Белокурихе-2

Новости 31.12.2019 12:05 177

28 декабря на лыжно-биатлонном комплексе Белокуриха-2 состоялась «Новогодняя гонка» по биатлону среди спортсменов возрастной категории «Masters». Организаторами соревнований выступили агрохолдинг «Гудвилл», АО «Курорт Белокуриха», АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая». Информационную поддержку оказал ОАО «Барнаульский пивоваренный завод».

На старт индивидуальной гонки вышли представители из Барнаула, Новосибирска, Томска, Кемерово, Анжеро-Судженска, Бийска, Змеиногорска, а также Республики Алтай.

Соревнования в таком формате проводились впервые и стали тестовыми перед проведением в марте 2020 года чемпионата России по биатлону на лыжно-биатлонном комплексе Белокуриха-2 возрастной категории «Masters». Победителями в своих возрастных категориях стали: Иван Лыжин (Барнаул); Андрей Лыков (Республика Алтай); Юрий Морозов (Новосибирск); Сергей Красный (Томск).

Председатель АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая» Сергей Локтев отметил хороший уровень организации соревнований и качественную подготовку лыжных трасс, выразил благодарность председателю совета директоров АО «Курорт Белокуриха» Александру Бенгарду, гендиректору АО «Курорт Белокуриха» Константину Ежову, директору лыжно-биатлонного комплекса Белокуриха-2 Анатолию Ждановичу за подготовку и проведение «Новогодней гонки».