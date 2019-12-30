Подведены итоги «Новогодней гонки» по биатлону в Белокурихе-2

28 декабря на лыжно-биатлонном комплексе Белокуриха-2 состоялась «Новогодняя гонка» по биатлону среди спортсменов возрастной категории «Masters». Организаторами соревнований выступили агрохолдинг «Гудвилл», АО «Курорт Белокуриха», АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая». Информационную поддержку оказал ОАО «Барнаульский пивоваренный завод».
На старт индивидуальной гонки вышли представители из Барнаула, Новосибирска, Томска, Кемерово, Анжеро-Судженска, Бийска, Змеиногорска, а также Республики Алтай.
Председатель АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая» Сергей Локтев отметил хороший уровень организации соревнований и качественную подготовку лыжных трасс, выразил благодарность председателю совета директоров АО «Курорт Белокуриха» Александру Бенгарду, гендиректору АО «Курорт Белокуриха» Константину Ежову, директору лыжно-биатлонного комплекса Белокуриха-2 Анатолию Ждановичу за подготовку и проведение «Новогодней гонки».