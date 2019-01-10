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Томенко и Франк обратились к жителям с новогодними поздравлениями

Новости
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31 декабря губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей региона с Новым годом и Рождеством. Его примеру последовал и.о. главы Барнаула Вячеслав Франк.

Так, глава региона в своем обращении обратил внимание на достижения 2019 года: "Достойный урожай, рост показателей животноводства, нашей промышленности, запуск новых производств, открытие школ, ФАПов, спортивных площадок, строительство дорог, успехи образования, медицины, культуры и туризма - все это результаты труда жителей Алтайского края, вашего профессионализма, любви к родной земле, своему дому".

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Также Виктор Томенко обозначил и ориентиры на следующий год. В частности, продолжится реализация национальных проектов, поддержка аграрного сектора, промышленности, малого и среднего бизнеса. Кроме того, в 2020 году будет отмечаться 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, напомнил губернатор.

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Вячеслав Франк, как и губернатор, сконцентрировался на успехах уходящего года: "Он был результативным для краевой столицы: город прирастает новыми школами и детскими садами, отремонтированными и построенными дорогами, благоустроенными дворами и общественными территориями. Краевая столица остается лидером региона по реализации краевых и федеральных программ".

Кроме того, и.о. градоначальника напомнил, что в сентябре Барнаул отметит 290-летие.

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Автор: Политсиб.ру

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