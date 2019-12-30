Как будут работать отделения Сбербанка на январские праздники в Алтайском крае?

Новости 30.12.2019 18:55 308

В период праздничных дней декабря и января Сибирским банком ПАО Сбербанк устанавливается особый график работы офисов.

Во вторник, 31 декабря, офисы работают в сокращенном режиме (преимущественно на 1 час). Далее, 1–7 января являются нерабочими праздничными днями, но 3,4 и 6 января будут функционировать дежурные офисы по сокращенному графику.

8 января обслуживание клиентов физических лиц будет осуществлять половина офисов Сибирского банка ПАО Сбербанк (по стандартному режиму работы среды). С 9 января все офисы будут работать в обычном режиме.

Уточнить график работы офисов Сбербанка можно на сайте в разделе «Отделения и банкоматы» или по телефону 8 (800) 555-55-50.