Как будут работать отделения Сбербанка на январские праздники в Алтайском крае?

В период праздничных дней декабря и января Сибирским банком ПАО Сбербанк устанавливается особый график работы офисов.
Во вторник, 31 декабря, офисы работают в сокращенном режиме (преимущественно на 1 час). Далее, 1–7 января являются нерабочими праздничными днями, но 3,4 и 6 января будут функционировать дежурные офисы по сокращенному графику.
8 января обслуживание клиентов физических лиц будет осуществлять половина офисов Сибирского банка ПАО Сбербанк (по стандартному режиму работы среды). С 9 января все офисы будут работать в обычном режиме.