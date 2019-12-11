Кузбасс подал заявку на проведение Кубка мира-2021 по хоккею с мячом

Новости 30.12.2019 18:05 195

Кемеровская область подала заявку на организацию Кубка мира — 2021 года среди клубов по хоккею с мячом. Федерация хоккея с мячом России окончила заявочную процедуру на организацию Кубка мира-2020 среди мужских команд.

Пресс-служба ФХМР проинформировала о том, что на данный момент к ним не поступило заявок на проведение турнира ни от клубов, ни от регионов нашей страны. Однако Кемеровской областью подана заявка на проведение Кубка мира в 2021 году.

Кубок мира является престижным международным трофеем, разыгрываемым с 1974 года. На протяжении более трех десятилетий (вплоть до 2008 года) столицей турнира являлся шведский Юсдаль, с 2009 по 2019 год матчи проводились в городе Сандвикен (Швеция).

Спортобъекты в Новосибирске достроят, невзирая на санкции WADA Новости 11.12.2019 8:15 В 2022 году в Новосибирске должен состояться чемпионат мира по волейболу, в 2023 году — молодежный чемпионат мира по хоккею 499

Напомним, что не так давно исполком WADA принял против России пакет санкций за «манипуляции» с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. РФ отстранена от международных соревнований на четыре года. Российские спортсмены смогут выступать лишь под нейтральным флагом и при условии непричастности к допинговым нарушениям. В 2022 году в Новосибирске должен состояться чемпионат мира по волейболу, в 2023 году — молодежный чемпионат мира по хоккею.

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель ранее говорил, что не видит возможности переноса чемпионатов мира 2023 года из страны. Теперь он заявляет, что решение в отношении России будет принято после вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS).

В связи с этими событиями заявка кемеровчан выглядит неоднозначной.