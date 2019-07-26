Вину признала. Дело главного специалиста из краевого управления добралось до суда

Новости 30.12.2019 16:10 315

Главный специалист Управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры предстанет перед судом по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает региональный следком.

По версии правоохранителей, с сентября 2015 года по декабрь 2018-го женщина получила взятки на общую сумму более 2,5 млн рублей за несоставление в отношении юрлиц и индивидуальных предпринимателей административных протоколов за нарушение сроков при декларировании оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.

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Обвиняемая полностью признала вину в содеянном. В целях обеспечения гражданского иска следователем на имущество обвиняемой был наложен арест на сумму около 1,5 млн рублей.