Вину признала. Дело главного специалиста из краевого управления добралось до суда

Главный специалист Управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры предстанет перед судом по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает региональный следком.
По версии правоохранителей, с сентября 2015 года по декабрь 2018-го женщина получила взятки на общую сумму более 2,5 млн рублей за несоставление в отношении юрлиц и индивидуальных предпринимателей административных протоколов за нарушение сроков при декларировании оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Речь идет о нескольких млн рублей
Обвиняемая полностью признала вину в содеянном. В целях обеспечения гражданского иска следователем на имущество обвиняемой был наложен арест на сумму около 1,5 млн рублей.