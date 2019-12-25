Аэропорт Барнаула приобретет новый трап после ЧП с падением пассажиров

Новости 30.12.2019 15:25 262

АО "Авиапредприятие"Алтай" объявило запрос предложений на поставку самоходного пассажирского трапа ABS-580, пишет "Интерфакс".

Стартовая цена контракта составляет 9,43 млн рублей. Авиапредприятие завершит прием заявок на участие в торгах 15 января, итоги закупки планирует подвести 28 января.

Согласно условиям договора, подрядчику необходимо поставить трап в аэропорт Барнаула в течение 130 дней с даты получения первого авансового платежа.

Напомним, 12 февраля при посадке пассажиров рейса Барнаул - Москва произошло обрушение верхней площадки автотрапа. По данным транспортной прокуратуры, шесть человек при падении получили повреждения.

Стало известно, кто обвиняется в падении пассажиров с трапа в барнаульском аэропорту Новости 25.12.2019 14:25 Речь идет о ч. 1 ст. 266 УК РФ 2266

Руководитель Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР Алексей Александров сообщил, что уголовное дело по факту инцидента в аэропорту Барнаула направлено в суд. Обвинение предъявлено начальнику службы спецтранспорта аэропорта по ч.1 ст.266 УК РФ - выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств лицом, ответственным за их техническое состояние, если эти действия повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

"Хотя техника, в том числе трапы, осматривались и проверялись, но делалось это поверхностно. Поврежденный трап был старым, и специалисты говорят, что при должной внимательности можно было выявить неисправности", - сообщил Александров.

Установлено, уточнил он, что причиной инцидента стало разрушение шарнирных узлов (кронштейна) верхней переходной площадки механической лестницы из-за коррозии, возникшей из-за неудовлетворительного техобслуживания трапа.