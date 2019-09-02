Почти 1 млрд рублей получит алтайский туркластер на создание инфраструктуры

Между Федеральным агентством по туризму и правительством Алтайского края заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета в 2020 - 2022 годах субсидии на софинансирование строительства объектов обеспечивающей инфраструктуры, входящих в состав туристского кластера «Белокуриха - Предгорье Алтая».
Как уточнили в управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, на эти цели из федерального бюджета выделено 880,5 млн рублей.
На ближайшие три года запланировано строительство автомобильных дорог из центральной части туркластера до горы Мишина и горы Глухариная. Помимо полос для движения автотранспорта будут созданы пешеходные тротуары, выполнено современное благоустройство, сообщает сайт региона.
Теперь туркластер получит имя "Белокуриха Горная"
Строительство этих объектов позволит решить проблему транспортной доступности туробъектов, увеличить туристский поток на территорию кластера, повысить инвестиционную привлекательность площадки, отмечают в ведомстве.