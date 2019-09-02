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Почти 1 млрд рублей получит алтайский туркластер на создание инфраструктуры

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Между Федеральным агентством по туризму и правительством Алтайского края заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета в 2020 - 2022 годах субсидии на софинансирование строительства объектов обеспечивающей инфраструктуры, входящих в состав туристского кластера «Белокуриха - Предгорье Алтая».

Как уточнили в управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, на эти цели из федерального бюджета выделено 880,5 млн рублей.

На ближайшие три года запланировано строительство автомобильных дорог из центральной части туркластера до горы Мишина и горы Глухариная. Помимо полос для движения автотранспорта будут созданы пешеходные тротуары, выполнено современное благоустройство, сообщает сайт региона.

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Строительство этих объектов позволит решить проблему транспортной доступности туробъектов, увеличить туристский поток на территорию кластера, повысить инвестиционную привлекательность площадки, отмечают в ведомстве.

Дополнительно на территории туркластера за счет средств краевого бюджета в 2020 году начнется строительство внутриплощадочных инженерных коммуникаций: сетей водоснабжения и водоотведения, а также объектов газоснабжения.

Автор: Политсиб.ру

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