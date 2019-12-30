«Приедет дядя, дядя скажет». Топ-20 цитат политиков и чиновников Алтайского края в 2019 году

Новости 30.12.2019 17:30 553

Уходящий год был наполнен яркими цитатами политиков и чиновников. Алтайский край в этом смысле не стал исключением. Многие из случайно оброненных, но куда чаще - целенаправленно произнесенных фраз, вышли на федеральный уровень, превратившись в своеобразные мемы. Другие - породили нешуточные страсти, и даже стали поводом для скандалов и последующих разъяснений. «Политсибру» составил собственную подборку самых ярких цитат представителей власти в крае за 2019 год.

Виктор Томенко, губернатор Алтайского края:

"В любом таком вопросе важно мнение жителей и профессионалов. Так мне кажется. Мои представления об этом на уровне продвинутого обывателя, не более того. Работать должны процедуры, институты, правила, регламенты. Порядок освобождает мысли".

Во время интервью с представителями региональных СМИ летом 2019 года. Речь шла о возможном строительстве ЖК на площади Сахарова.

Сергей Дугин, бывший глава администрации Барнаула:

"Я, как и вы, с интересом прочитал вчера эту новость. Так же, как и вы, остался в неведении. Ну, будет принято решение — мы как те солдаты. Пока я не в курсе всего того, что пишут на сайтах. Надо работать. А кто? Завтра будет заседание правительства по прохождению отопительного сезона. Как город оставить? На кого?"

В мае 2019 года Сергей Дугин опроверг слухи о своей скорой отставке. Через три месяца он ушел в отставку.

Максим Костенко, министр образования и науки Алтайского края:

"У нас почему-то принято считать, что село живет пока есть школа, на самом деле все наоборот - школа закрывается тогда, когда у села нет социально-экономического развития."

Вопросы появились, когда в этот же день президент России Владимир Путин сказал: «Сейчас мои собеседники сказали очень правильную и, можно сказать, ключевую вещь: школа закрывается — посёлок, село умирает. А мы должны обеспечить, чтобы у нас люди не покидали, особенно таких регионов как Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток, чтобы и село было живым, имело бы перспективы развития». Многие тогда начали говорить, что Костенко по-своему интерпретирует слова главы государства.

Екатерина Четошникова, начальник управления молодежной политики Алтайского края:

"Завышенные требования — это не есть хорошо, дайте мне все и сразу, хотя из себя ничего не представляю, но хочу Mercedes. Адекватность должна быть во всем. Наша задача — работать с молодежью в этом вопросе".

Реплика прозвучала во время интервью при ответе на вопрос: «Когда начинающий учитель получает 9 тысяч рублей его раздражают ваши схемы и программы. И он готов идти на баррикады. Как ему быть?»

Виктор Томенко, губернатор Алтайского края:

"Все-таки хотелось бы понять какие-то оценочные характеристики. Слабо, плохо, хорошо или так держать? Понимаете, можно проблему взять, погладить и галопом проскакать, а можно ее немного взъерошить, чтобы понять, что можно сделать, а для этого надо поглубже залезть".

Глава региона раскритиковал доклад министра Алексея Перфильева о состоянии спорта в регионе.

Александр Романенко, председатель АКЗС:

"Владимир Николаевич, вы что делаете? Вы же министр природных ресурсов Алтайского края! Приедет дядя, дядя скажет... Ваша позиция по данному вопросу какая?"

Романенко спросил министра Попрядухина о его отношении к существующим нормативам по вырубке леса.

Александр Дементьев, министр транспорта Алтайского края:

"Мы с вами сейчас говорим, а через 15 минут мне надо быть в здании правительства Алтайского края. Это очень мобильно. Я иногда нарушаю ПДД и пополняю дорожный фонд, потому что спешу на встречу. В основном это нарушение скорости. Большего не могу себе позволить."

Вопрос был о том, нарушает ли министр ПДД.

Игорь Степаненко, зампредседателя правительства Алтайского края:

"Ну, сложилось так, что руководство края и города находилось в Москве на съезде «Единой России». Конечно, мы понимаем, что можно взять и рвануть, и скажут вот какой молодец, примчался на боевом коне, на лыжах, на коньках, Универсиада же зимняя. Но два министра – Александр Климин и Иван Гилев были на месте аварии, первый заместитель Дугина тоже был на месте аварии. Оперативный штаб был организован в ту же ночь."

О ситуации прошлой зимой, когда в городе произошло несколько крупных коммунальных аварий.

Александр Романенко, председатель АКЗС:

"Иван Васильевич, я вас очень прошу, полюбите органы местного самоуправления. У нас коммунальные какие-то моменты – виноваты муниципальные власти, "мусорная реформа" – органы виноваты местные, газификация – опять муниципальные виноваты. У нас министерства вообще есть в крае? Или только органы местного самоуправления? И второе, я вас просил уже, наведите порядок".

Спикер АКЗС обратился к министру строительства и ЖКХ Ивану Гилеву с просьбой пересмотреть свое отношение к муниципальным властям.

Иван Гилев, министр строительства и ЖКХ:

"Для «Газпрома» газификация Алтайского края – это полностью социальный проект. Мы им с точки зрения экономики не интересны совершенно. Мне приходится даже иногда немножко лукавить, когда мы планы какие-то просчитываем, доказываем «Газпрому», обещаем то, что даже сами понимаем, что потребления такого не будет."

Реплика, сказанная в ходе обсуждения проблем газификации Алтайского края.

Александр Траутвейн, депутат АКЗС:

"А теперь, что же получается, депутат сможет попасть на личный прием только по общему правилу – через месяц и пускай все эти 30 дней люди ждут, а их проблемы никак не решаются? Это нам предлагает прокуратура? В прошлом году АКЗС сам себя ограничил в том, что теперь депутаты не имеют возможности задавать вопросы территориальным органам госвласти. Дошли до того, что даже грамоты для награждения и те нужно согласовывать теперь с администрацией района."

Народный избранник раскритиковал требование прокуратуры об ограничении полномочий депутатов АКЗС.

Андрей Волков, депутат АКЗС:

"Мы превратились уже в своеобразный отдел по законодательству при правительстве Алтайского края"... Сегодня я едва нашел свое место в зале, и все потому, что по распоряжению аппарата меня отсадили от других членов фракции «Единая Россия». Знаете, так у нас каждый завтра может прийти и не найти свое место…"

Во время скандальной сессии краевого парламента 29 августа 2019 года.

Ирина Солнцева, депутат АКЗС:

"Когда вы говорите о статусе депутата, уважайте, прежде всего, себя... Андрей Анатольевич (обращается к Волкову - прим. ред.), скажите, пожалуйста, когда с нас снимали все полномочия, где вы были тогда? Вы же тихо молчали! Сейчас, когда нам возвращают полномочия, вы обвиняете в этом председателя".

Во время скандальной сессии краевого парламента 29 августа 2019 года.

Александр Романенко, председатель АКЗС:

"Можно написать в газете, что депутат - преступник, но преступник не может быть депутатом."

Рассуждения спикера Заксобрания об уголовных делах депутатов текущего созыва.

Сергей Писарев, депутат АКЗС:

"Я спросил своих работников сегодня утром, хотят ли они вернуть выборы мэра города. В ответ на это услышал только маты".

Во время сессии АКЗС, когда эсеры предложили законопроект о возвращении прямых выборов мэра в Барнауле.

Вероника Лапина, депутат АКЗС

"Сходите не к своим 15 работникам, а ко всем барнаульцам и спросите у них, хотят ли они, чтобы какой-то депутат представлял их интересы в АКЗС. Я уверена, что в этом случае вы услышите еще больше матов".

Ответ на реплику Писарева.

Евгения Боровикова, депутат АКЗС:

"Все-таки муниципалитеты - это не ООО «Рога и копыта». Власть сейчас говорит о том, что нет запроса. Ну так вы выйдите из кабинетов своих и спросите у людей".

Во время обсуждения о необходимости возвращения всенародных выборов мэра Барнаула.

Оксана Молодых, депутат Барнаульской гордумы:

"Все это выглядит как политический инцест – сами себя любим, сами себя выбираем, сами собой довольны. Сейчас еще есть люди, которые помнят, что главу Барнаула когда-то выбирали они сами, но со временем из памяти граждан это уйдет и они решат, что так и должно быть".

Во время обсуждения необходимости возвращения всенародных выборов мэра Барнаула.

Виктор Рау, общественник:

"До сих пор все выступающие делятся на общественников с одной стороны и чиновников и депутатов – с другой. Как оно было продавливание, так и осталось, ничего не изменилось. Я – от неправильных общественников, значит. Я – вредитель, значит, инвестиций. И еще, оказывается, вроде как все барнаульцы против Алтайского края. Я не знаю, на нас сегодня уже наручники наденут или еще, может быть, подождут несколько дней?"

Выступление на круглом столе, где обсуждался вопрос необходимости строительства ФОКа в парке им.Ленина.

Владислав Вакаев, депутат АКЗС:

"Знаете, почему не работали чиновники у нас долгое время? Потому что проще – не работать, ничего не делать. И тогда не будет к тебе претензий ни от общественников, ни от прокуратуры, ни от кого-то ещё. Человек пришел не из чиновничества, человек бьется, поэтому давайте не будем бить по рукам. Человек принес проект и удивляется искренне – получил себе же проблемы."

Фраза, сказанная в поддержку министра спорта Алексея Перфильева, который выступает за строительство ФОКа в парке им. Ленина.