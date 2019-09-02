На возведение спорткомплекса с ледовой ареной на Алтае ушло 8 лет

Новости 30.12.2019 13:30 274

29 декабря в Майме состоялось торжественное открытие спортивно-оздоровительного комплекса «Атлант». Долгострой возводился с 2012 года. Работы были приостановлены из-за отсутствия финансирования, затем возобновились по поручению президента Владимира Путина. Однако и после этого сроки сдачи постоянно переносились, строительство затягивалось.

Глава республики Олег Хорохордин отметил, что круглогодичная площадка с искусственным льдом – это важный для региона объект. «Мы поставили задачу обязательно сдать «Атлант» в этом году. И теперь я могу доложить и президенту, и всем жителям Республики Алтай, что задача выполнена. Потребовалось почти восемь лет, чтобы завершить этот проект», – сказал он.

Техническое открытие дворца-долгостроя «Атлант» состоялось в Майме Новости 02.09.2019 12:50 По завершении пуско-наладочных работ и окончании полного благоустройства территории «Атлант» откроется для посещений 1283

«1 сентября прошло техническое открытие здания, было получено разрешение на его ввод в эксплуатацию, мы проверили качество первого искусственного льда. Но оставались еще некоторые недоработки. Теперь строительные работы завершены, наш ледовый дворец готов принимать спортсменов и просто желающих покататься на коньках со всей республики», – отметил Хорохордин.

В спортивно-оздоровительном комплексе есть не только ледовая арена, но и тренажерный зал, универсальный спортивный зал, где можно заниматься волейболом, баскетболом, теннисом, художественной гимнастикой. Также имеются трибуны, на которых может разместиться около 700 человек.