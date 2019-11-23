Сергей Шубенков раскритиковал работу ВФЛА за возможный срыв сезона

Новости 30.12.2019 11:55 352

Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков стал соавтором открытого письма в адрес Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Вместе с Марией Ласицкене и Анжеликой Сидоровой они требуют разъяснить им, какие конкретные шаги были предприняты организацией для защиты прав спортсменов, пишет sports.ru.

В письме упоминается отставка с поста председателя комиссии спортсменов Марины Купцовой и отсутствие назначения нового председателя. Авторы обращения уверены, что шансы на сохранения зимнего сезона у них были, но они не были реализованы из-за отсутствия даты назначения внеочередных выборов нового руководства. Такое решение могли принять члены президиума ВФЛА на заседании 23 ноября, но сделано этого не было.

Спортсмены пытаются понять причину такой ситуации.

«С выборами, назначенными на 28 февраля, про зимний сезон нам всем, скорее всего, можно забыть. Всем (похоже, кроме руководства ВФЛА) понятно, что World Athletics не будет делать никаких движений, пока не произойдет смена нынешнего руководства. Прозвучавший ответ — так удобнее членам конференции, которые в конце февраля приедут на чемпионат России, — не выдерживает никакой критики!» – возмущаются спортсмены.

Кроме того, подписавшиеся выразили свое возмущение тем, что Федерация не подготовила в установленные сроки ответ Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU), связанный с обвинениями ВФЛА по «делу Лысенко».