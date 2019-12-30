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Александр Климин стал «промышленным» замгубернатора

Новости
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В правительстве Алтайского края новое назначение на ключевой пост. Заместителем председателя краевого кабмина назначен Александр Климин. Об этом «Политсибру» сообщил источник в правительстве.

Ранее Климин занимал пост министра промышленности и энергетики Алтайского края. На своей должности он проработал чуть больше года. Теперь, будучи замгубернатора, он будет курировать свое бывшее ведомство. Также в его подчинении находятся министерство транспорта края, министерство строительства и ЖКХ, а также управление по госрегулированию цен и тарифов.

Обязанности министра промышленности и энергетики Алтайского края возложены на замминистра - Ольгу Слученкову.

Подробнее с биографией Александра Климина можно ознакомиться, перейдя по ссылке.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Александр Ламберт

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