Прокуратура Барнаула завела дело на многодетную мать за неуплату алиментов

Новости 30.12.2019 9:55 255

По инициативе прокуратуры Барнаула в суд было направлено дело в отношении женщины, которая не выплачивала алименты на содержание шестерых детей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Мать обвиняется в неуплате средств на содержание детей без уважительной причины. Ранее она должна была по решению суда выплатить всю сумму, однако не сделала этого. Известно, что по решению Заринского районного суда она должна была каждый месяц выплачивать сумму в размере ½ части заработка или иного дохода на содержание троих сыновей и троих дочерей.

Как сообщает УФССП России по Алтайскому краю общая задолженность по невыплаченным долгам составляет более 539 тысяч рублей. Заведено уголовное дело.

Наказание, предусмотренное законом за такое преступление - исправительные работы на срок до одного года, либо принудительные работы на тот же срок, либо арест на срок до трех месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.