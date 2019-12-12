Бийчанин, обманом спиливший более 100 елей, задержан в Горном Алтае

Новости 30.12.2019 8:45 412

В Усть-Канском районе Республики Алтай выявлен факт незаконной рубки 111 елей. Деревья были заготовлены в урочище «Тукей», в 15 километрах от села Ябоган. Сумма причиненного ущерба составила более 90 тысяч рублей, сказано на сайте регионального МВД.

Недалеко от места совершения преступления полицейскими был остановлен «КамАЗ». В кузове грузовика стражи порядка обнаружили более 100 спиленных новогодних елей.

Водитель не смог предъявить разрешительные документы на заготовку деревьев, поэтому был доставлен в отделение полиции. В ходе разбирательств 36-летний житель Алтайского края рассказал, что несколько дней назад ему позвонил мужчина и предложил вывезти спиленные ели.

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При этом звонивший сообщил водителю, что у него есть разрешение на заготовку древесины. В скором времени правоохранители установили причастность к незаконной рубке деревьев 28-летнего жителя Бийска.

Предварительно установлено, что он нанял двух местных жителей, которых заверил в наличии необходимого разрешения. Заготовленные деревья мужчины погрузили в грузовик. Однако вывезти похищенные ели им не удалось.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.