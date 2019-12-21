МРОТ, трудовые книжки, маткапитал. Что изменится в жизни россиян в 2020 году?

Новости 30.12.2019 7:40 904

В январе 2020 года в России вступят в силу ряд новых законов. О самых заметных и тех, которые коснутся самых широких слоев населения, читайте в материале «Политсибру».

Повышение МРОТ

С боем курантов в стране на 7,5% или на 850 рублей вырастет минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Таким образом, он составит 12 130 рублей. Последнее повышение МРОТ состоялось в 2018 году.

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Повышение маткапитала

На 3,8% будет увеличен материнский капитал. Если ранее он был равен 453 026 рублям, то в 2020 году он станет 466 617 рублей. Полученные средства можно по-прежнему потратить на улучшение жилищных условий, на оплату обучения ребенка, на накопительную часть пенсии для матери или покупку товаров для адаптации детей-инвалидов.

Повышение пенсий

С начала года вырастут пенсии у неработающих пенсионеров. Рост составит 6,6%. Индексация коснется 31 млн неработающих пенсионеров. Кстати, с 1 апреля будут увеличены на 7% социальные пенсии.

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Электронные трудовые книжки

Закон вступит в силу также с 1 января. Это будет означать, что работодатели будут передавать в Пенсионный фонд сведения о трудовой деятельности и стаже своих работников в режиме онлайн. Ранее это делалось с помощью почты. Несмотря на нововведение, оно необязательно и за работником оставлено право использовать трудовую книжку в старом варианте.

Бесплатные туалеты на вокзалах и курилки в аэропортах

Вокзалы, с которых отправляются поезда дальнего следования и все вокзалы Москвы теперь не смогут взимать плату за туалет. Это касается как пассажиров поездов, так и тех, кто пришел их встречать или провожать.

Что касается комнат для курения, то теперь они снова станут доступными. Ранее, в 2013 году, они были запрещены, однако недавно президент России Владимир Путин подписал указ об их разрешении.

Бонусы для закрывающих кредит досрочно

В январе вступает в силу закон, который позволит вернуть часть стоимости страховки тем, кто закрыл свой кредит досрочно. При отсутствии страховых случаев деньги можно будет вернуть в течение семи дней со дня погашения долга.

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Право на пособие

С 1 января меняется критерий, по которому семью можно признать нуждающейся. Теперь, в случае получения пособия на первого и второго ребенка, нужно иметь доход, не превышающий размера двух прожиточных минимумов. Ранее показатель фиксировался на уровне 1,5 прожиточных минимумов.

Аварийное жилье

С января 2020 года меняются правила расселения аварийного жилья. После вступления закона в силу можно будет получить как новое жилье, так и денежную сумму. Что касается субсидий, то их распределяет один фонд, который нанимает застройщиков и платит им компенсации в 25% затрат на снос и строительство.