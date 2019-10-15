Барнаульская мэрия готова заплатить за отлов бездомных животных 2,3 млн рублей

Комитет муниципального заказа Барнаула объявил аукцион на выполнение работ по обращению с животными без владельцев. Речь идет об отлове и содержании четвероногих. Начальная цена контракта составляет 2,358 млн рублей. Договор будет действовать до 1 июля 2020 года.
Ранее мэрия в текущем году уже заключала два подобных соглашения. Одно - в мае (1,959 млн рублей), другое – в октябре (3,144 млн). Победителем каждый раз на безальтернативной основе становилась городская общественная организация "Приют для бездомных собак и кошек "Ласка".
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Пойманные животные должны пройти 10-дневный карантин. Продолжительность нахождения в приюте составляет 45 дней. Содержаться бездомные четвероногие будут в специальных вольерах, питаться не реже раза в сутки.
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Напомним, в конце прошлого года АКЗС внесло изменений в закон «О наделении органов местного самоуправления Алтайского края госполномочиями по обращению с животными без владельцев». Согласно поправкам, бездомных животных будут отлавливать, стерилизовать, прививать и выпускать в прежнюю среду обитания.
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Финансирование предполагается на уровне 16 млн рублей в год, деньги поделят между четырьмя подрядчиками. Последние будут действовать на территории всех муниципалитетов.
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