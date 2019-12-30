Новый документальный фильм про губернатора Алтайского края Виктора Томенко вышел 28 декабря на телеканале «Россия 24».
Картина называется «Быть губернатором». В ней главный герой описывает, как оказался в Алтайском крае, говорит о напутственных словах президента России Владимира Путина, о первых впечатлениях от работы в регионе. Также в фильме присутствует жена главы региона Татьяна Томенко, которая рассказывает историю знакомства со своим мужем в студенческие годы, совместной жизни и о том, как она узнала, что ее супруг получил работу в Алтайском крае.
В фильме Виктор Томенко рассуждает о перспективах Алтайского края, его преимуществах и людях. Отдельное внимание уделяется обсуждению личности прославленного конструктора Михаила Калашникова.
Лента длится почти 20 минут.
Следует отметить, что это уже второй документальный фильм про Томенко. Первая «документалка» с губернатором вышла в 2018 году. Хронометраж аналогичный.
Ваш губернатор Виктор Томенко аферист и на губернаторство он был куплен томскими свинарями. В декабре 2014 В.П. Томенко, подписывает Постановление Правительства Красноярского края от 09.12.2014 N 574-п " о разрешении на строительство свинарника на особо охраняемой природной территории Государственном биологическом (зоологический) заказнике "Большемуртинский". Однако 25 июня 2013 г. непосредственно началось строительство этого свинокомплекса на 182 тыс. голов свиней , а в мае 2014 г. с завозом первых свиней началась производственная деятельность. Т.е. через полтора года, задним числом Ваш Томекно подписал постанвление. Данный свинарник расположен в середине заказника и в 1 км. от Б-Мурты. Свинокомплекс приравнен к 1 категории по опасности окружающей среды, как и атомная электростанция. Глава управления Росприроднадзора по Красноярскому краю А.В. Калинин за взятки снят с работы и направлен в тюрьму, а Томенко - в губернаторы. Вот так купили томичи хохла за сало в губернаторы.