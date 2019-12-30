О чем рассказал Виктор Томенко в документальном фильме «Быть губернатором»

Новости 30.12.2019 7:10 855

Новый документальный фильм про губернатора Алтайского края Виктора Томенко вышел 28 декабря на телеканале «Россия 24».

Картина называется «Быть губернатором». В ней главный герой описывает, как оказался в Алтайском крае, говорит о напутственных словах президента России Владимира Путина, о первых впечатлениях от работы в регионе. Также в фильме присутствует жена главы региона Татьяна Томенко, которая рассказывает историю знакомства со своим мужем в студенческие годы, совместной жизни и о том, как она узнала, что ее супруг получил работу в Алтайском крае.

В фильме Виктор Томенко рассуждает о перспективах Алтайского края, его преимуществах и людях. Отдельное внимание уделяется обсуждению личности прославленного конструктора Михаила Калашникова.

Лента длится почти 20 минут.

Следует отметить, что это уже второй документальный фильм про Томенко. Первая «документалка» с губернатором вышла в 2018 году. Хронометраж аналогичный.