Футболисты Александр Соболев и Юрий Дюпин посетят кибертурнир в Барнауле

Новости 28.12.2019 17:45 524

В Барнауле пройдет турнир по киберфутболу FIFA 2020. Его проведут «Центр киберспорта» и проект Melamedia. Он стартует в Центре киберспорта 5 января — в этот день пройдут участников ждет отборочный раунд.

Турнир посетят два футболиста Премьер-лиги, барнаульские воспитанники, вратарь «Рубина» Юрий Дюпин и нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев. Турнир стартует в Центре киберспорта 5 января — в этот день пройдут участников ждет отборочный раунд.

Финальная часть запланирована на 6 января — именно в этот день сюда придут Юрий Дюпин и Александр Соболев. Они проведут автограф-сессию и сфотографируются со всеми желающими. Победителей ждут призы и подарки от «Матч ТВ». Главный приз — возможность сыграть со звездными гостями в FIFA 2020.

Вести мероприятие и комментировать игры будет корреспондент «Матч ТВ», наш земляк Михаил Меламед. А еще турнир посетят действующие и бывшие игроки барнаульского «Динамо»: Владимир Завьялов, Владислав Хмелевский Константин Гарбуз, Александр Яркин, Антон Киселев и другие. 6 января соревнования начнутся в 14.00. «Центр Киберспорта» находится в здании бывшего кинотеатра «Россия».