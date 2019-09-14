ЦИК не увидел «ручейков» на выборах в Республике Алтай

Новости 28.12.2019 17:20 499

Завершена проверка избирательной комиссии Республики Алтай по возможным нарушениям в единый день голосования — 8 сентября 2019 года. В результате проверки, фактов двойного голосования избирателей на избирательных участках не выявлено.

На сленге политологов двойное или повторное голосование называют «ручейком». Это организованное массовое голосование на нескольких избирательных участках по подложным открепительным удостоверениям. За организацию подобной фальсификации в России предусмотрена уголовная ответственность.

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Как уже ранее сообщалось, на выборах главы Республики Алтай 8 сентября победил действующий врио руководителя региона, кандидат от "Единой России" Олег Хорохордин с 58,82% голосов. Основным его конкурентом стал кандидат от КПРФ Виктор Ромашкин, который получил почти вдвое меньшие результаты - 31,64%. Дмитрий Софронов от ЛДПР набрал 6,54% голосов избирателей.

На выборах в республиканский парламент победу одержала "Единая Россия" с 34% голосов. КПРФ получила 29,5% голосов, ЛДПР - 12,03%, партия "Родина" - 5,38%, "Справедливая Россия" - 5,31%. "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость", КПСС, "Патриоты России" и "Яблоко" не преодолели пятипроцентный барьер.