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Режим «черного неба» ввели в Красноярске

Новости
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В городе Красноярске объявлены неблагоприятные метеорологические условия (НМУ). Об этом сообщает пресс-служба Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Метеорологи ввели режим НМУ первой степени опасности с 27 по 30 декабря. В это время ведомство ожидает метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Последние дни в Красноярске бушуют морозы. Ночью температура опускается до 34 градусов ниже нуля.

«Черному небу» способствует отсутствие ветра. Одновременно с этим промышленные предприятия не прекращают выбросы (им рекомендовали снизить их на 15-20 процентов), а частный сектор топится углем и дровами.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: ru.freeimages.com

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