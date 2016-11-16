Кузбасским шахтерам вернули 200 млн рублей долгов по зарплате по звонку губернатора

Новости 28.12.2019 16:25 406

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев договорился с налоговой и казначейством Сибири о возврате НДС в размере 200 млн рублей. Эти деньги пойдут для гашения долгов по зарплате шахтерам региона. Об этом Цивилев сообщил в соцсетях.

Он проводил совещание по проблемам несвоевременной выплаты зарплаты в Кемеровской области с руководителями предприятий. Наибольшая задолженность возникла на предприятиях группы «Заречная», где долги перед работниками составляют 223 млн рублей.

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«У предприятия была единственная возможность оперативно решить проблему - за счет возврата НДС. Во время совещания звонил в налоговую инспекцию, они сообщили, что в экстренном порядке рассмотрели протокол о возврате. На мой звонок в казначейство ответ последовал через несколько минут - прямо во время нашего совещания в Кузбасс перевели 199 млн 990 тысяч рублей», - пишет Цивилев.

По его словам, люди не должны страдать, задерживая выплаты по кредитам или за «коммуналку» из-за невыдачи зарплаты.