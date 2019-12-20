Следователи возбудили дело после избиения ребенка в школе Каменского района

Новости 28.12.2019 15:54 258

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность» в отношении должностных лиц школы села Поперечное Каменского района. В ней травили и избивали одного из учеников. Дело возбуждено по результатам доследственной проверки.

По версии следствия, с января по ноябрь 2019 года несколько подростков из этой школы систематически издевались над девятиклассником, унижали и били его. Учителя и должностные лица школы знали об этом, но никаких мер для пресечения этих действий не принимали.

В правоохранительные органы обратилась мать девятиклассника после того, как ее сын угодил в больницу с сотрясением мозга. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Они дадут юридическую оценку бездействию должностных лиц школы. Расследование уголовного дела продолжается.

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Напомним, школьник рассказал матери, что после урока физкультуры обидчики били его по лицу, он просто закрывался ладонями. Такие «игры» у современных школьников называют «Забей лося». От последнего удара он сильно ударился головой о шкаф. Когда пришел домой, его начало тошнить. Мать вызвала врача. Медики диагностировали у него сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей головы, венозную дисфункцию сетчатки глаза.

В то утро мальчик не хотел идти в школу. Его мама ошибочно полагала, что это последствия переходного возраста. При разбирательств выяснилось, что мальчика бьют давно:

«По плечам, пока рука, как плеть не повиснет, по ногам, пока хромать не начнешь, по голове. А он терпел. Никому никогда ничего не рассказывал, ни на что не жаловался. Даже когда ребенку мочились в ботинки или плевали на куртку - молчал. Надеялся, что когда-нибудь это пройдет, ведь, бывало, его могли не трогать несколько дней, а то и несколько недель подряд».

Позже ей позвонила классный руководитель и попросила не писать заявление на пацанов, которые били.

«Подумайте о судьбе этих мальчиков», - цитирует ее слова мама пострадавшего. - Только почему об Артеме никто не думал, когда сверстники его зверски избивали?».

Позже выяснилось - у школьника меньше чем за год резко упало зрение: до 70%. При обследовании в Барнауле зафиксировано смещение шейных позвонков. По словам мамы, один из медиков в сердцах бросил: да у него травмы, как у боксера с пятилетним стажем.

Предполагаемые обидчики — трое 15-летних, парни крепкие, активные и спортивные. Многократные участники районных спортивных соревнований, состоят в отряде правоохранительной направленности «Кондор».