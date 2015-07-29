Яломанское городище признали культобъектом федерального значения

Новости 28.12.2019 15:30 578

Яломанское городище в Республике Алтай стало объектом культурного наследия федерального значения. Это памятник истории и культуры народов Российской Федерации. Решение приняли после экспертизы, сообщает Инспекция по госохране объектов культурного наследия Республики Алтай.

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Яломанское городище находится в Онгудайском районе, рядом с Купчегенским сельским поселением, в устье реки Большой Яломан, на высокой песчаной террасе. Относится к эпохе Средних веков. Представляет собой плато, размером 300х400 метров, с остатками древнего города-крепости 8 века.

Там можно увидеть руины зданий и ров вокруг города. Ученые полагают, что основной функцией города было преграждение пути захватчикам.