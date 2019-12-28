Гонконгский и свиной грипп зафиксировали в Алтайском крае

Новости 28.12.2019 15:00 1599

В Алтайском крае за период с 16 по 22 декабря зарегистрировали 19 900 тысяч случаев заболевания ОРВИ, передает региональное управление Роспотребнадзора.

Среди заболевших 73,8% составляют дети в возрасте до 14 лет. Специалисты зафиксировали четыре случая гриппа (В, А/H1N1/2009, А/H3N2/), а также циркуляция вирусов негриппозной этиологии (риносинцитиальные вирусы, аденовирусы). Судя по штаммам, это гонконгский и свиной грипп.

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Тем временем в крае завершили вакцинацию против гриппа. Привито 1 млн человек — половина населения края. Учитывая сезонный уровень заболеваемости респираторными инфекциями, Роспотребнадзор рекомендует соблюдать меры личной профилактики ОРВИ и принципы здорового образа жизни, которые помогут снизить риск заболевания респираторными инфекциями.

Больницы и аптеки обеспечены необходимым запасом противовирусных препаратов, средств индивидуальной защиты и дезинфекции, увеличено количество бригад «неотложки». В больницах разводят потоки здоровых и больных, отмечают в региональном Минздраве. Поликлиниках организовали фильтры и кабинеты доврачебной медпомощи.