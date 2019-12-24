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Бийчане угрожали мужчине ножом за долг в 240 тысяч рублей

Новости
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По данным следствия, с января 2017 года житель города Бийска несколько раз занимал знакомому деньги. За год долг достиг 240 тысяч рублей. Знакомый деньги не отдавал. Тогда бийчанин решил разобраться с ним и забрать их. Для этого он привлек двоих друзей, которые позвонили должнику и представились покупателями автомобиля.

Они встретились в Барнауле и сели в машину к мужчине. Там они достали нож и стали угрожать должнику. Тот испугался и пообещал погасить долг, путем продажи своего автомобиля.

«Когда злоумышленники продолжили движение на принадлежавшем потерпевшему транспортном средстве, намереваясь оформить фиктивные документы, они были задержаны сотрудниками полиции в рамках оперативных мероприятий», - сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Также выяснилось, что задержанные грабили магазины в Барнауле в 2017-2018 годах. Они похитили 940 тысяч рублей. Теперь они предстанут перед судом. На скамье подсудимых четверо человек. Их обвиняют в похищении человека, грабежах и разбое.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: ru.freeimages.com

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