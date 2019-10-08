Теряем людей: в Алтайском крае растет естественная убыль населения

Новости 28.12.2019 14:00 390

По данным Алтайкрайстата, за январь-ноября текущего года в регионе снизилась смертность – за это время умерло на 559 человек меньше, чем в предыдущем году. В абсолютных цифрах это 30 137 человек. Однако радоваться рано, поскольку рождаемость упала гораздо сильнее – в этом году родилось на 2315 человек меньше — 19 466.

На 1 января 2019 года численность населения Алтайского края составляла 2 332 813 человек. С января по ноябрь 2019 года в крае родилось 19 466 младенца (за аналогичный период прошлого года — 21 781), умерло 30 137 человек (было — 30 696). Естественная убыль составила 10 671 жителей, тогда как годом ранее — 8915 человек.

Главными причинами смерти населения Алтайского края остаются болезни системы кровообращения (12 967 человек) и новообразования (4932). Также в Алтайском крае по итогам 11 месяцев 2019 года отмечается снижение браков и разводов. При этом если ранее в регионе долгое время количество распавшихся семей превалировало над числом созданных, то теперь ситуация исправляется – с января по ноябрь в крае зарегистрировано 12 234 браков и 7367 разводов.

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Тренд на естественную убыль населения фиксируют по всему Сибирскому федеральному округу, кроме республик Тыва и Алтай. Демография ухудшается в целом по всей стране. Снижаются как смертность, так и рождаемость, однако рождаемость «проседает» гораздо сильнее. Более того, естественная убыль населения признается властями катастрофической. Главная причина — значительное падение рождаемости при низких темпах снижения смертности.

Рождаемость сокращается из-за снижения числа женщин в репродуктивном возрасте, сейчас в основном это представительницы малочисленных поколений 1990-х годов. Преимущественный возраст первых рождений для матерей сейчас составляет 25-34 года, что сокращает возможности рождения вторых и третьих детей.