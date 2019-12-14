Барнаульцев зовут на открытие елки

Сегодня, 28 декабря, пройдет открытие главной елки Барнаула на площади Сахарова. Зрителей ждет выступление творческих коллективов и салют. Начало праздничной программы — в 18 часов. Фейерверк — в 19 часов.
Новогодний городок украсили 32-метровой искусственной елкой. На площади есть четыре маленьких и одна средняя горки, ледяные фигуры, аттракционы, башни.
В 2019 году елки подорожали на 10%
Открытие елки пройдет во всех районах Барнаула. В Индустриальном районе праздник будет в Парке спорта Алексея Смертина (улица Энтузиастов, 12в). На площади Мира (улица Георгия Исакова, 213) откроют праздничный городок Ленинского района. В Октябрьском районе праздничная программа состоится на площади по проспекту Ленина, 152. В Центральном районе местом празднования станет площадь перед Дворцом культуры «Южный» (улица Чайковского, 21).
Главная ель Кузбасса имеет высоту около 20 метров, и вес более 3,5 тонн