Четыре человека погибли в ДТП на Алтае

Новости 28.12.2019 11:45 521

На автодороге Заринск – Смазнево – Голуха произошло смертельное ДТП. Это случилось 27 декабря в 12:40. По данным пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю, автомобиль «Ниссан-Примера» ехал в сторону города Заринска и выскочил на «встречку». Там он столкнулся с грузовиком «Урал».

В результате аварии погибли все пассажиры и водитель иномарки — всего четыре человека. На место аварии оперативно прибыли сотрудники ГИБДД. Они выяснят точные причины и обстоятельства аварии.