Названы лучшие спортсмены Алтайского края в 2019 году

Новости 28.12.2019 10:45 393

Комиссия регионального управления спорта и молодежной политики подвела итоги ежегодного конкурса «Лучшие спортсмены и тренеры Алтайского края». В 2019 году победу в конкурсе одержал ззаслуженный мастер спорта России по легкой атлетике Сергей Шубенков из Барнаула, сообщили в пресс-службе

правительства региона. Ему вручат приз «Олимпийская доблесть Алтайского края».

Главное достижение Шубенкова в 2019 году — серебро чемпионата мира. В своей любимой дисциплине — бег на 110 метров с барьерами, он также победил на Всемирных летних военных играх и двух этапов «Бриллиантовой лиги».

Названы имена алтайских спортсменов, которые поедут на Олимпиаду в Токио Новости 19.12.2019 9:44 Девять спортсменов Алтайского края входят в число кандидатов 292

В десятку лучших спортсменов в олимпийских видах спорта вошли:

Ирина Андреева, Кирилл Ляпунов и Александр Дьяченко (гребля на байдарках и каноэ);

Дмитрий Злобин (баскетбол);

Сергей Каменский (пулевая стрельба);

Яна Кирпиченко (лыжные гонки);

Полина Миллер (легкая атлетика);

Виктор Муштаков (конькобежный спорт);

Виталий Щур (греко-римская борьба).

В номинации «Лучшие тренеры» комиссия отметила Артемия Гельманова (наставник Яны Кирпиченко), Сергея Клевцова (среди его воспитанников Сергей Шубенков), Надежду Клевцову (наставница Полины Миллер), Аркадия Конюхова (наставник Виктора Муштакова), Елену Соколову (плавание).

Лучшим детским тренером назвали Сергея Лочканова (плавание). Лучшей командой по игровым видам спорта стала студенческая хоккейная команда «Динамо-Алтай студент».