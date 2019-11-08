Антитеррористическая комиссия призвала жителей Алтая к бдительности на праздниках

Новости 28.12.2019 9:45 450

Антитеррористическая комиссия Алтайского края призывает жителей и гостей региона проявлять бдительность в местах массового скопления людей, в транспорте, обращать внимание на подозрительных людей, брошенные предметы и вещи, включая сумки, пакеты, свертки, детские игрушки. Они могут быть источником опасности.

Особенно актуален этот вопрос в новогодние каникулы и праздники. Ни в коем случае не прикасайтесь к найденным вещам. Разъясните это детям. Бесхозные сумки и пакеты опасно трогать, двигать, пинать — в них может находиться бомба.

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О подозрительных гражданах и предметах сообщайте сотрудникам правоохранительных органов, служб безопасности или администрации объекта (водителю, если находитесь в общественном транспорте).

Не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки для перевозки и хранения. Также не оставляйть без присмотра свой багаж. Напомним, телефоны экстренных служб.

112 — единый телефон вызова экстренных оперативных служб;

01 — пожарная (с сотового телефона — 101);

02 — полиция (с мобильного — 102, 128 — телефон доверия);

03 — скорая медпомощь (с мобильного — 103);

04 — аварийная газовая служба (с мобильного — 104).

Телефон доверия УФСБ России по Алтайскому краю: (3852) 63-81-55.

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма (сообщение из хулиганских побуждений) влечет уголовную ответственность, напомнили в Антитеррористической комиссии края.