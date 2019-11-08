Антитеррористическая комиссия призвала жителей Алтая к бдительности на праздниках

Антитеррористическая комиссия Алтайского края призывает жителей и гостей региона проявлять бдительность в местах массового скопления людей, в транспорте, обращать внимание на подозрительных людей, брошенные предметы и вещи, включая сумки, пакеты, свертки, детские игрушки. Они могут быть источником опасности.
Особенно актуален этот вопрос в новогодние каникулы и праздники. Ни в коем случае не прикасайтесь к найденным вещам. Разъясните это детям. Бесхозные сумки и пакеты опасно трогать, двигать, пинать — в них может находиться бомба.
Деньги выделят только из городского бюджета
О подозрительных гражданах и предметах сообщайте сотрудникам правоохранительных органов, служб безопасности или администрации объекта (водителю, если находитесь в общественном транспорте).
Не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки для перевозки и хранения. Также не оставляйть без присмотра свой багаж. Напомним, телефоны экстренных служб.
112 — единый телефон вызова экстренных оперативных служб;
01 — пожарная (с сотового телефона — 101);
02 — полиция (с мобильного — 102, 128 — телефон доверия);
03 — скорая медпомощь (с мобильного — 103);
04 — аварийная газовая служба (с мобильного — 104).
Телефон доверия УФСБ России по Алтайскому краю: (3852) 63-81-55.
Заведомо ложное сообщение об акте терроризма (сообщение из хулиганских побуждений) влечет уголовную ответственность, напомнили в Антитеррористической комиссии края.
Сколько нарушений зафиксировано на алтайских аттракционах?