Минздрав намерен закрыть круглосуточный стационар алтайском селе

Новости 27.12.2019 17:45 546

Минздрав Алтайского края планирует закрыть круглосуточный стационар в селе Сычевка Смоленского района. Людей планируют лечить Смоленской ЦРБ. Об этом сообщают «Вести Алтай».

Больница находилась на грани закрытия уже несколько раз. Например, в 2008 году работа прекратилась в связи с аварийным состоянием здания, но больницу удалось спасти благодаря местному предпринимателю. Александр Глумов вложил в ремонт 15 млн рублей.

В 2015 году стационар отстояли жители: коечный фонд сильно сократили, но больница все же осталась работать. В этом году власти покусились на оставшиеся пять коек.

Депутат Сычевского сельсовета Татьяна Сапега говорит, что главврач Смоленской ЦРБ начала просить депутатов успокоить людей и сказать им, что ничего не поменяется, а помощь будет оказываться также.

«Никто нас не убедит, что это для Сычевки лучше, когда уберут на семь сел эти пять кроватей», - сказала она.

Минздрав рассказал, что скрывается за оптимизацией двух больниц Барнаула Новости 20.12.2019 14:25 По словам министра, стоимость аналогичных проектов в зависимости от содержания, региона и прочих факторов, варьируется от 2 до 3,5 млрд руб. 4878

По словам медицинских сестер, оставшиеся пять коек редко бывают свободными, а иной раз люди ждут очереди, чтобы попасть на госпитализацию.

«В январе эти койки хочет забрать Смоленская ЦРБ со ссылкой на стандарты: в круглосуточном стационаре должен быть дежурный врач, а в Сычевке его нет уже много лет. Но вспомнили об этом почему-то только сейчас».

Постовая медсестра Сычевской участковой больницы Вера Краснослободцева говорит, что ситуация ухудшится.

«Скорой нет, она в Новотырышкино или увезла больного в Смоленское, расстояние большое, привозят детей с температурой, с давлением. Мы все равно оказываем помощь, хотя не имеем права, а все равно люди-то перед нами живые стоят, как им не окажем помощь-то».

Постовая медсестра Светлана Пахомова не понимает как главврач Смоленской ЦРБ Алексей Хамрилов может быть уверен, что скорых хватит на всех. Он утверждает, что сычевцы и их соседи только выиграют от такого решения. По его словам, лечить людей будут в Смоленской ЦРБ.

«У нас есть все необходимые специалисты, все лечебно-диагностическое оборудование, которое согласно стандартам и порядкам есть на территории нашего стационара».

В решении этой проблемы видят вариант с дежурным врачом, которого необходимо поставить для соблюдения стандартов. Если такой вариант будет реализован, то 3 тысячи человек останутся с доступной медицинской помощью.