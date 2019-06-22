Бизнес-омбудсмен в Республике Алтай покинет свой пост

Новости 27.12.2019 19:00 491

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Алтай Леонид Ефимов с 1 января 2020 года покидает должность «по соглашению сторон». Об этом пишут «Новости Горного Алтая» со ссылкой на собственные источники. О том, кто станет новым уполномоченным, пока неизвестно.

Напомним, бывший глава Кош-Агачского района Леонид Ефимов стал уполномоченным по защите прав предпринимателей в 2013 году, в 2018 был повторно назначен на эту должность. В этом году пытался выдвинуться на пост главы республики от «Справедливой России», но не преодолел муниципальный фильтр.

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Уполномоченный по защите прав предпринимателей назначается указом главы региона на пятилетний срок полномочий, на эту должность могут претендовать граждане России старше 30 лет. Один и тот же человек не может занимать данную должность более двух сроков подряд.