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В барнаульском ТРЦ провели рейд по точкам продажи снюса. Фото

Новости
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Сотрудники Роспотребнадзора, депутат АКЗС от фракции «Единая Россия» Николай Якушев и журналисты провели рейд по точкам, занимающимся продажей табака и прочих изделий, содержащих никотин. Мероприятия происходили в пятницу, 27 декабря в ТРЦ «Галактика».

Рейд прошел после того, как губернатор и депутаты краевого парламента выступили с инициативой по запрету продажи никотиносодержащих смесей.

Во время попытки Роспотребнадзора изъять снюс, владелец точки объяснил, что смесь не является снюсом и законодательством не запрещена. Кроме того, он дал понять, что напротив их заведения установлена камера видеонаблюдения, которую сотрудники могут проверить в любой момент и убедиться, что продажа продукции несовершеннолетним у них не осуществляется.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

Комментарии (2)

1000

народ

давно пора эту х..ню убрать с полок

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Гость

Такой закон должен себя проявить по всему СССР . Мало того большое ограничение на табак и алкоголь , в последующем до полного уничтожения.

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