В барнаульском ТРЦ провели рейд по точкам продажи снюса. Фото

Новости 27.12.2019 14:35 2044

Сотрудники Роспотребнадзора, депутат АКЗС от фракции «Единая Россия» Николай Якушев и журналисты провели рейд по точкам, занимающимся продажей табака и прочих изделий, содержащих никотин. Мероприятия происходили в пятницу, 27 декабря в ТРЦ «Галактика».

Рейд прошел после того, как губернатор и депутаты краевого парламента выступили с инициативой по запрету продажи никотиносодержащих смесей.

Во время попытки Роспотребнадзора изъять снюс, владелец точки объяснил, что смесь не является снюсом и законодательством не запрещена. Кроме того, он дал понять, что напротив их заведения установлена камера видеонаблюдения, которую сотрудники могут проверить в любой момент и убедиться, что продажа продукции несовершеннолетним у них не осуществляется.