Москва потратит на Новый год почти 1 млрд рублей

Новости 27.12.2019 17:25 377

Столица России потратит на празднование Нового года более 914 млн рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные портала госзакупок.

Эта сумма на 12% больше чем годом ранее. Кроме того, почти в такую же сумму обойдутся катки, занимающие основную часть крупнейших московских парков — ВДНХ и им. Горького в зимний период. Всего на них уйдет 825 млн рублей. Однако подрядчики их обустройства оказались скрыты.

Стало известно, сколько потратят на снежный городок и новогодние елки в Барнауле Новости 05.11.2019 13:20 В нескольких районах города будут установлены елки и другие декорации 4649

Что касается оформления города и парков, то на это уйдет более 561 млн рублей. Второй год подряд московское правительство тратит на подсветку до 500 млн рублей. Также неизменными остались и траты на фейерверки. Они в этом году обойдется паркам и городу в 34,8 млн рублей.

Ряд городских структур потратят на новогодние представления 296,3 млн рублей, что меньше показателя прошлого года в 1,5 раза.

Как сообщает мэрия Москвы, проведение масштабных фестивалей приносит дополнительный доход в бюджет.

«Почти 150 млрд рублей принесут бюджету Москвы в 2019 году городские фестивали и туризм. Всего траты туристов превысят 1 трлн рублей, это в пять раз больше, чем в 2010 году», — говорит источник в мэрии.