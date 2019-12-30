АО "Алтайэнергосбыт" дарит бонусы за покупки

Новости 30.12.2019 9:05 199

АО «Алтайэнергосбыт» разработало бонусную программу специально для клиентов-физических лиц, которая позволит использовать накопления в качестве скидки на электротехнические товары и энергосервисные услуги, предоставляемые компанией.

Как получить бонусную карту?

Существует два способа. Бесплатно - при единоразовой покупке электротехнической продукции или заказе энергосервисных услуг на сумму от 2500 рублей в клиентском офисе АО «Алтайэнергосбыт». Платно – стоимость карты 100 рублей, не зависимо от факта покупки либо её суммы.

Нужно ли активировать бонусную карту?

Активация карты не нужна, только её регистрация. Для этого клиенту нужно заполнить анкету (ФИО, контактный телефон, email, дата рождения) и предоставить согласие на обработку персональных данных.

Как накопить бонусы?

Бонусы – это процент от стоимости покупки в зависимости от накопленной суммы покупок в течение календарного квартала: 5% - если вы за квартал накопили до 10 000 рублей; 10% - от 10 001 до 50 000 рублей; 15% - 50 001 рублей и более. В зависимости от суммы, накопленной за квартал, будет меняться процент начисления. Если покупок не было, в любом случае останется минимальный процент начислений – 5%. Более высокий процент начисления баллов присваивается единовременно в момент накопления суммы покупок и действует с момента накопления до истечения следующего календарного квартала. Кроме того, в День рождения, один день до и один после него, клиенту предоставляется максимальный процент начисления бонусов – 15%. В зависимости от суммы, накопленной за квартал, будет меняться процент начисления. Если покупок не было, в любом случае останется минимальный процент начислений – 5%. Более высокий процент начисления баллов присваивается единовременно в момент накопления суммы покупок и действует с момента накопления до истечения следующего календарного квартала. Кроме того, в День рождения, один день до и один после него, клиенту предоставляется максимальный процент начисления бонусов – 15%.

Как потратить бонусы?

1 бонус=1 рубль. Можно оплатить до 100% стоимости товара или услуг бонусами, отдав за это всего 1 рубль.

Сколько действительны бонусы?

Бонусы действительны в течение одного года с момента начисления.

Как быстро начисляются бонусные баллы?

Бонусные баллы начисляются в течение 30 календарных дней после покупки.

С подробными правилами бонусной программы, условиями накопления и расходования баллов можно ознакомиться на официальном сайте АО «Алтайэнергосбыт» в разделе «Товары и услуги»/«Бонусная программа».

*АО «Алтайэнергосбыт» оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять условия Бонусной программы без получения согласия держателей бонусных карт. Действие Бонусной программы не распространяется на операции, связанные с оплатой услуг по энергоснабжению.