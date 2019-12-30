АО "Алтайэнергосбыт" дарит бонусы за покупки

АО «Алтайэнергосбыт» разработало бонусную программу специально для клиентов-физических лиц, которая позволит использовать накопления в качестве скидки на электротехнические товары и энергосервисные услуги, предоставляемые компанией.
Как получить бонусную карту?
Нужно ли активировать бонусную карту?
Как накопить бонусы?
Бонусы – это процент от стоимости покупки в зависимости от накопленной суммы покупок в течение календарного квартала:
5% - если вы за квартал накопили до 10 000 рублей;
10% - от 10 001 до 50 000 рублей;
15% - 50 001 рублей и более.В зависимости от суммы, накопленной за квартал, будет меняться процент начисления. Если покупок не было, в любом случае останется минимальный процент начислений – 5%. Более высокий процент начисления баллов присваивается единовременно в момент накопления суммы покупок и действует с момента накопления до истечения следующего календарного квартала. Кроме того, в День рождения, один день до и один после него, клиенту предоставляется максимальный процент начисления бонусов – 15%.
Как потратить бонусы?
Сколько действительны бонусы?
Как быстро начисляются бонусные баллы?
С подробными правилами бонусной программы, условиями накопления и расходования баллов можно ознакомиться на официальном сайте АО «Алтайэнергосбыт» в разделе «Товары и услуги»/«Бонусная программа».