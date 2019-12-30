Союз молодежи Алтай-Кокса поздравил детей Заринска с Новым годом

В преддверии Нового года молодежная организация Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) провела ряд праздничных мероприятий для детей из Заринска.
Дети, оказавшиеся в канун Нового года в больнице, не остались без внимания союза молодежи предприятия, который при поддержке администрации Алтай-Кокса нанес им визит. В детском отделении была установлена и наряжена елка.
Вместе с юными артистами из центра детского творчества они показали сказочное представление, провели игры и вручили детям подарки. Дед Мороз и Снегурочка посетили на дому особенных ребятишек, которые воспитываются в 27 заводских семьях. Вместе со сказочными героями малыши водили хоровод, рассказывали стихи, получали подарки.
Воспитанники комнаты коррекции центра детского творчества также не остались без подарков.
«Добрая традиция дарить детям новогоднюю сказку существует в союзе молодежи уже несколько лет. И с каждым годом копилка добрых дел пополняется», - рассказали на предприятии.