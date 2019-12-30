Союз молодежи Алтай-Кокса поздравил детей Заринска с Новым годом

Новости 27.12.2019 18:10 615

В преддверии Нового года молодежная организация Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) провела ряд праздничных мероприятий для детей из Заринска.

Дети, оказавшиеся в канун Нового года в больнице, не остались без внимания союза молодежи предприятия, который при поддержке администрации Алтай-Кокса нанес им визит. В детском отделении была установлена и наряжена елка.

Вместе с юными артистами из центра детского творчества они показали сказочное представление, провели игры и вручили детям подарки. Дед Мороз и Снегурочка посетили на дому особенных ребятишек, которые воспитываются в 27 заводских семьях. Вместе со сказочными героями малыши водили хоровод, рассказывали стихи, получали подарки.

Воспитанники комнаты коррекции центра детского творчества также не остались без подарков.