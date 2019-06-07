РПЦ поменяла иркутского митрополита

Новости 27.12.2019 16:45 595

Священный синод Русской православной церкви поменял главу Иркутской митрополии, которой последние восемь лет управлял Вадим. Новым руководителем стал епископ Братский и Усть-Илимский Максимилиан, передает "Коммерсант".

Решение объясняется тем, что предыдущий митрополит Иркутский и Ангарский Вадим (Владимир Лазебный) возглавил Ярославскую митрополию. Священный синод выразил ему «благодарность за понесенные труды» в Иркутской области. Епископу Максимилиану (Максиму Клюеву), возглавившему Иркутскую митрополию, также поручено временно управлять Братской епархией.

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Епископ Максимилиан родился в 1971 году в Иркутске. В 1990 году окончил Иркутский авиационный техникум по специальности «эксплуатация промышленных роботов», спустя пять лет — кибернетический факультет Иркутского государственного технического университета. Во время учебы в университете, в марте 1992 года, стал прихожанином Михаило-Архангельского храма в Иркутске, где шесть лет нес клиросное послушание. Затем четыре года заочно обучался в Тобольской духовной семинарии. В 2004 году Иркутским архиепископом Вадимом пострижен в монашество. В 2011 году избран епископом Братским и Усть-Илимским.

Ротация произошла после того, как митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон (Анатолий Долганов) подал в Священный синод прошение о почислении на покой в связи с достижением 75-летнего возраста.