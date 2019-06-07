О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Личный формат Внимание, школа!
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Личный формат
Внимание, школа!

РПЦ поменяла иркутского митрополита

Новости
595
0

Священный синод Русской православной церкви поменял главу Иркутской митрополии, которой последние восемь лет управлял Вадим. Новым руководителем стал епископ Братский и Усть-Илимский Максимилиан, передает "Коммерсант".

Решение объясняется тем, что предыдущий митрополит Иркутский и Ангарский Вадим (Владимир Лазебный) возглавил Ярославскую митрополию. Священный синод выразил ему «благодарность за понесенные труды» в Иркутской области. Епископу Максимилиану (Максиму Клюеву), возглавившему Иркутскую митрополию, также поручено временно управлять Братской епархией.

Представители церквей на Алтае отреагировали на решение Ватикана изменить текст «Отче наш»

Представители церквей на Алтае отреагировали на решение Ватикана изменить текст «Отче наш»

Новости

Речь идет об английском переводе молитвы

1633
Епископ Максимилиан родился в 1971 году в Иркутске. В 1990 году окончил Иркутский авиационный техникум по специальности «эксплуатация промышленных роботов», спустя пять лет — кибернетический факультет Иркутского государственного технического университета. Во время учебы в университете, в марте 1992 года, стал прихожанином Михаило-Архангельского храма в Иркутске, где шесть лет нес клиросное послушание. Затем четыре года заочно обучался в Тобольской духовной семинарии. В 2004 году Иркутским архиепископом Вадимом пострижен в монашество. В 2011 году избран епископом Братским и Усть-Илимским.

Ротация произошла после того, как митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон (Анатолий Долганов) подал в Священный синод прошение о почислении на покой в связи с достижением 75-летнего возраста.

На все воля божья. Уральского митрополита «сослали» в Сибирь

На все воля божья. Уральского митрополита «сослали» в Сибирь

Новости

Прежний митрополит Новосибирский и Бердский Тихон отправился руководить Владимирской епархией

457

Автор: Политсиб.ру

Комментарии (0)

1000