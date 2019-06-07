РПЦ поменяла иркутского митрополита

Священный синод Русской православной церкви поменял главу Иркутской митрополии, которой последние восемь лет управлял Вадим. Новым руководителем стал епископ Братский и Усть-Илимский Максимилиан, передает "Коммерсант".
Решение объясняется тем, что предыдущий митрополит Иркутский и Ангарский Вадим (Владимир Лазебный) возглавил Ярославскую митрополию. Священный синод выразил ему «благодарность за понесенные труды» в Иркутской области. Епископу Максимилиану (Максиму Клюеву), возглавившему Иркутскую митрополию, также поручено временно управлять Братской епархией.
Речь идет об английском переводе молитвы
Ротация произошла после того, как митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон (Анатолий Долганов) подал в Священный синод прошение о почислении на покой в связи с достижением 75-летнего возраста.
Прежний митрополит Новосибирский и Бердский Тихон отправился руководить Владимирской епархией