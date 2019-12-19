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Более 25 тысяч алтайских школьников задействованы в мероприятиях на зимних каникулах

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Образовательные организации Алтайского края с 29 по 12 января находятся на зимних каникулах. Дети со всего края в этот период примут участие на различных мероприятиях по всей стране и за рубежом. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Алтайского края.

Школьники примут участие в Международных творческих конкурсах, таких как: «Когда часы двенадцать бьют…» в Самаре, «Невские просторы», «Я нарисую мир» в Новосибирске, «Рождественская звезда » в Нур-Султане, «Символ 2020 года», «Старт», «Лига волонтеров» в Москве.

Помимо этого, в период зимних каникул пройдет 59 краевых и 14 межрегиональных мероприятий, в которых поучаствуют более 25 тыс школьников. В их числе региональный конкурс социальных проектов «Твори добро на благо людям», краевая школа бардовской песни, форум актива детских и молодежных организаций СФО «Юные лидеры Сибири».

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В столице Алтайского края состоится открытая зимняя туристско-краеведческая школа по направлениям «Юный экскурсовод», на которой встретятся 120 участников. В «Школе безопасности» и «Юном спасателе», проходящих в селе Верх-Катунское Бийского района, примут участие 95 детей из 16 районов края. Также на зимних каникулах пройдет олимпиада по финансовой грамотности и мероприятия в рамках Декады спорта.

В период профильной смены «Святочные новогодние на Алтае» будет проведен Межрегиональный фестиваль-конкурс среди фольклорных коллективов. Фестиваль школьных проектных команд «Я – гражданин России» состоится с 4 по 11 января на территории детского оздоровительно-образовательного лагеря «Уба». А лагерь «Зимняя Долина приключений» встречает детей на базе КДОЛ «Селена».

Согласно плану, в муниципалитетах края пройдут праздничные мероприятия, посвященные встрече Нового года и Рождественским праздникам. На базе учреждений допобразования будут проходить выставки художественного и декоративно-прикладного творчества, конкурсы новогодних игрушек и открыток, мастер-классы, акции и фестивали. В совокупности запланировано проведение более 12 тысяч мероприятий.

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Школьники из Троицкого района отправятся в экскурсионную поездку «Россия начинается с Москвы», а школьники Белокурихи посетят Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург, а также Республику Алтай.

Также будут задействованы вожатские отряды Центра отдыха и оздоровления «Каникулы». Они разработали большую праздничную программу для Барнаульских центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей № 2 и № 3. Обучающихся пригласят на зимнюю смену «Волшебники зимнего леса» в санаторий-профилакторий «Гренада».

Отдельное место было посвящено пропаганде ЗОЖ. Дети-спортсмены поучаствуют в командном турнире по киокушинкай каратэ «Алтайский медвежонок» в Барнауле, в городском соревновании «Кубок Барнаула» по спортивному туризму, в игровом проекте «Всей семьей на старт» и в новогодних гонках на лыжах.

Ближе к концу каникул, с 8 по 10 января, состоится Первенство по регбиболу среди военно-патриотических клубов, военно-спортивных клубов, кадетских классов и юнармейских отрядов. Оно пройдет в рамках 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

Для учащихся старших классов предусмотрены экскурсии в учебные заведения, встречи со специалистами и конкурсы.

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Автор: Политсиб.ру

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