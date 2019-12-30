Как будет ходить общественный транспорт в праздничные дни в Барнауле?
В комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула раскрыли подробности работы общественного транспорта в первых числах января и на Рождество, пишет сайт городской мэрии.
Сообщается, что во вторник, 31 декабря, пассажирский транспорт будет работать в штатном режиме по актуальному расписанию. Далее, с 1 января, учитывая резкий спад числа пассажиров, работа общественного транспорта будет осуществляться по специальному расписанию.
- Таким образом, в первый день нового года - с сокращением утренних рейсов и планового количества автобусов на 60%;
- 2 и 3 января - по расписанию выходного дня с сокращением планового количества автобусов на 30%;
- с 3 по 8 января - согласно действующему расписанию выходного дня.
Что касается Рождества, то в ночь с 6 на 7 января будет организована доставка жителей города с ночной праздничной службы горским электрическим транспортом:
- Покровский кафедральный собор: в 01.30 по трамвайным маршрутам №1, 7 до ст.«Докучаево» и ст.«Кордон», а также по специальному трамвайному маршруту «Покровский собор – ул.Анатолия – пр-кт Красноармейский – пл.«Свободы» – ул.Анатолия – ул.Челюскинцев – ул.Антона Петрова – ул.Попова – ст.«Докучаево»;
- Свято-Никольская церковь: в 01.45 по троллейбусным маршрутам №1, 6;
- Александро-Невский собор: в 01.15 час. по трамвайным маршрутам №8, 9.