О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Личный формат Внимание, школа!
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Личный формат
Внимание, школа!

Как будет ходить общественный транспорт в праздничные дни в Барнауле?

Новости
436
0

В комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула раскрыли подробности работы общественного транспорта в первых числах января и на Рождество, пишет сайт городской мэрии.

Сообщается, что во вторник, 31 декабря, пассажирский транспорт будет работать в штатном режиме по актуальному расписанию. Далее, с 1 января, учитывая резкий спад числа пассажиров, работа общественного транспорта будет осуществляться по специальному расписанию.

  • Таким образом, в первый день нового года - с сокращением утренних рейсов и планового количества автобусов на 60%;
  • 2 и 3 января - по расписанию выходного дня с сокращением планового количества автобусов на 30%;
  • с 3 по 8 января - согласно действующему расписанию выходного дня.

Что касается Рождества, то в ночь с 6 на 7 января будет организована доставка жителей города с ночной праздничной службы горским электрическим транспортом:

  1. Покровский кафедральный собор: в 01.30 по трамвайным маршрутам №1, 7 до ст.«Докучаево» и ст.«Кордон», а также по специальному трамвайному маршруту «Покровский собор – ул.Анатолия – пр-кт Красноармейский – пл.«Свободы» – ул.Анатолия – ул.Челюскинцев – ул.Антона Петрова – ул.Попова – ст.«Докучаево»;
  2. Свято-Никольская церковь: в 01.45 по троллейбусным маршрутам №1, 6;
  3. Александро-Невский собор: в 01.15 час. по трамвайным маршрутам №8, 9.

Автор: Политсиб.ру

Комментарии (0)

1000