Как будет ходить общественный транспорт в праздничные дни в Барнауле?

Новости 27.12.2019 13:30 436

В комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула раскрыли подробности работы общественного транспорта в первых числах января и на Рождество, пишет сайт городской мэрии.

Сообщается, что во вторник, 31 декабря, пассажирский транспорт будет работать в штатном режиме по актуальному расписанию. Далее, с 1 января, учитывая резкий спад числа пассажиров, работа общественного транспорта будет осуществляться по специальному расписанию.

Таким образом, в первый день нового года - с сокращением утренних рейсов и планового количества автобусов на 60%;

2 и 3 января - по расписанию выходного дня с сокращением планового количества автобусов на 30%;

с 3 по 8 января - согласно действующему расписанию выходного дня.

Что касается Рождества, то в ночь с 6 на 7 января будет организована доставка жителей города с ночной праздничной службы горским электрическим транспортом: