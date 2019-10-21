Туннель. Власти Алтайского края рассказали, как решат проблему пробок в Барнауле

Новости 27.12.2019 12:25 513

Власти Алтайского края и Барнаула взялись за реализацию проекта подземного туннеля под железнодорожной станцией, который должен решить проблему с пробками в центре краевой столицы. Об этом сообщает «Амител».

«Новый туннель свяжет спальные районы с центром города, создав короткий путь», - сообщил министр транспорта края Александр Дементьев в ходе пресс-конференции.

По словам министра, в начале недели прошло заседание проектного офиса, на котором представители Минтранса региона попросили городскую администрацию предоставить документы по туннелю. Дементьев отметил, что это необходимо для понимания того, какой объем средств необходим на подготовительные работы.

«Мы приступили к разработке в этом году. При реконструкции железнодорожного вокзала и площади рядом с ним в 2020 году коридоры под строительство туннеля уже предусмотрены», – заявил министр.

Дементьев объяснил, что без проекта сложно говорить о сроках постройки туннеля, а что касается финансирования, то на выполнение всех работ может потребоваться от двух до четырех млрд рублей. Эти средства могут выделить из федерального бюджета в рамках нацпроекта БКАД, где с этого года предусмотрены капиталоемкие работы.

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Известно, что строительство туннеля предусмотрено в Генплане Барнаула до 2036 года. Впервые идея о связке центра и северо-западной частей города автомагистралью была обозначена в Генплане развития 1946-1948 годов. В 1978 году руководство города приняло решение разработать проект. Через пять лет документы были готовы, но перестройка поменяла планы.

В работе над проектом 1983 года и его обновленным вариантом 2014 года принимал участие бывший главный архитектор Барнаула Сергей Боженко.

Туннель включает в себя транспортный узел в границах Павловского тракта и трех проспектов – Ленина, Строителей, Коммунаров. Основным сооружением должен стать туннель под железнодорожными путями.

Его планируется провести от перекрестка проспектов Строителей и Красноармейского в створ улицы Георгия Исакова на пересечении улицы Матросова и проспекта Коммунаров. Далее транспорт разделится на два потока – в сторону улицы Юрина и в направлении улицы Антона Петрова.Реализация проекта рассчитана на несколько этапов. Сначала нужно построить сам туннель, который обойдется в миллиард рублей.