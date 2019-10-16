Тихий отдых с семьей: барнаульцы составили идеальный портрет "Изумрудного"

По заказу Фонда имущества Алтайского края Алтайский центр политического консалтинга провел соцопрос чтобы понять, как представляют горожане образ идеального парка, и каким хотят видеть «Изумрудный». В ходе исследования также выяснялся пол, возраст, род занятий и место жительства опрошенных. Это позволило узнать предпочтения и запросы различных групп горожан. Всего в анкетировании приняло участие около 1500 человек.
Отметим, половина опрошенных заявила о готовности принять участие в возрождении парка. Итог опроса оказался вполне ожидаем. Горожане преимущественно хотят видеть парк как зеленую зону для тихого отдыха с семьей.
Сам Владислав Вакаев пока не подтверждает данную информацию
Психологами доказано: чем меньше в городе парков, тем раздражительнее в нем люди
По результатам опроса были выявлены зоны и элементы, которые должен содержать «идеальный» парк в Барнауле. «Зона тихого отдыха, скамейки беседки в зоне деревьев и кустарников» - 14,6% (1012 из 6936 ответов), "Водоемы" (пруд) – 13%, «Аллеи» - 9,2%, «Зона нативной природы участок парка, имитирующий участок естественной природы: лес, луг и т. п.» - 9%, «Детская площадка» - 7,7%, «Велосипедная дорожка» - 7,6%, «Спортивная зона с тренажерами, турниками, баскетбольной площадкой и т. п.» - 6,6%, «Цветочные клумбы» - 5,8%, «Фонтан» - 4,6% и «Зона аттракционов» - 4,5%.
По мнению ряда горожан, имели место искусственные накрутки голосов, однако мэрия это отрицает