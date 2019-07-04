Росстат: к 2036 году в России мужчин будет почти на 9 млн меньше, чем женщин

Новости 27.12.2019 9:55 425

В течение следующих 16 лет население России сократится почти на 4 млн человек. Об этом свидетельствуют данные Росстата, пишет РИА «Новости».

По данным ведомства, на начало 2020 года численность населения страны составит 146,741 млн человек, а уже к началу 2036 сократится до 142,993 млн. Такой прогноз числится как «средний» и исходя из его данных в 2036 году в России будут жить 67,163 миллиона мужчин и 75,830 миллиона женщин. Разница составит почти 9 млн.

В 2035 году население страны недосчитается 134,9 тысяч человек, а миграционный прирост останется на уровне 2020 года, поэтому не сможет в полной мере компенсировать убыль, которая вырастет с 355,7 тысячи до 398,5 тысячи человек.

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У ведомства имеется и высокий «позитивный» прогноз, исходя из которого общая численность населения к началу 2036 года вырастет до 150,126 млн человек, а низкий вариант предусматривается, что численность населения России упадет до 134,277 млн человек.

Что касается средней продолжительности жизни, то она прогнозируется на уровне 73,4 лет в 2020 году и 79,1 года в 2035 году.

Напомним, что ранее Росстат сообщил, что естественная убыль населения страны – превышение числа умерших над числом родившихся – за девять месяцев 2019 года составила 259,6 тысяч человек, став самой высокой за последние одиннадцать лет. Однако уровень смертности также снижается, то есть количество умерших сократилось 27 тысяч человек по сравнению с 2018 годом. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что естественный прирост населения зафиксирован только в 18 регионах России.