«Люди уезжают»: Виктор Томенко презентовал доклад о развитии АПК на заседании Госсовета

Новости 27.12.2019 7:10 4675

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в заседании Госсовета России по вопросам аграрной политики. Оно прошло накануне в Москве под руководством президента Владимира Путина.

С основными докладами выступили Виктор Томенко и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, сообщает пресс-служба Кремля. Одним из этапов подготовки к заседанию Госсовета стало совещание, которое провел премьер-министр Дмитрий Медведев 13 ноября в Алтайском крае. Оно было посвящено ходу реализации национальных проектов, их влиянию на повышение качества жизни на селе.

"Очень важно, что темы развития сельского хозяйства и развития сельских территорий сегодня рассматриваются в комплексе", - отметил в начале своей речи губернатор Алтайского края.

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"Несмотря на очевидные успехи, рост показателей производства, расширение мер господдержки есть все же ряд проблем, которые сдерживают динамику развития АПК. Среди них вопросы повышения эффективности использования сельскохозяйственных земель, оптимизация затрат на приобретение энергоресурсов, совершенствование налогообложения", - заострил внимание присутствующих Томенко.

По словам губернатора, село развивается, к сожалению, не так активно, как сам АПК. Уровень жизни селян по-прежнему существенно отстает от городского, преобладающая часть сельского населения (87%) проживает в населенных пунктах с численностью до 10 тысяч человек. Там недостаточно развита социальная, транспортная, инженерная инфраструктуры, нет необходимых условий для развития предпринимательства.

"Такие сельские территории характеризуются, как правило, низким уровнем доступности и качества образовательных, медицинских, жилищно-коммунальных и социально-культурных услуг. В результате люди уезжают, сельское население сокращается", - подчеркнул Виктор Томенко.

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Среди ключевых направлений госпрограммы предусмотрено развитие жилищного строительства в сельской местности и повышение уровня благоустройства домохозяйств. Со следующего года заработает льготная сельская ипотека на срок до 25 лет по весьма низкой ставке - до 3% годовых.

"Всего же в федеральном бюджете запланировано средств на реализацию программы на трехлетку, то есть до 2022 года, на 327 млрд рублей меньше, чем паспортом программы предусмотрено. Это, надо сказать, создает серьезные риски невыполнения мероприятий в полном объеме и, соответственно, недостижения установленных целевых показателей", - высказал озабоченность губернатор Алтайского края.

В итоге Томенко попросил президента дать поручение по решению вопроса финансового обеспечения госпрограммы. Кроме того, было озвучено пожелание снизить нагрузку на региональные бюджеты в части софинансирования.