Барнаул установил антирекорд по числу разрешений на строительство

Новости 27.12.2019 8:45 2439

В 2019 году барнаульскими строителями было получено рекордно низкое количество разрешений на новые объекты за последние 6 лет. Их насчитывается всего 25, при том, что сразу 16 выдано на дома в новом жилом квартале Nord, пишет "Алтайский портал недвижимости".

Статистика наглядно демонстрирует кризисы и подъемы отрасли последних лет. Максимум отмечен в 2014-м году (выдано 67 разрешений), в 2015 их было 44, в 2016 – 30, в 2017 – 27, в 2018 – 61.

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Нежелание или невозможность закладывать новые дома связано с реформированием долевого строительства – многие компании не могут рассчитывать на свои средства и не ждут их от банков, у которых слишком много причин, чтобы не одобрить проект. Многие идеи в этом году также пришлось оставить, из-за устаревшего Генплана и ПЗЗ (новые утвердили только 25 декабря).

Учитывая то, что начинающиеся сегодня стройки будут завершены через 1,5-3 года, в 2021 и 2022 ожидается резкий спад объемов ввода жилья. Как следствие, на первичном рынке возникнет дефицит квартир, что неизбежно приведет к росту цен. По данным отраслевого союза, сокращение предложения в новостройках Барнаула можно наблюдать уже сегодня.